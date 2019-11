Siracusa, Mangiafico: "Si conferisca la cittadinanza onoraria a Liliana Segre"

Conferire alla senatrice a vita, Liliana Segre la cittadinanza onoraria di Siracusa. Questa la richiesta che il vicepresidente del Consiglio comunale di Siracusa. Michele Mangiafico, sottopone all'attenzione del sindaco, Francesco Italia.

"La città di Siracusa - spiega Mangiafico - non è estranea a fenomeni di intolleranza e razzismo e nei social network si sono annidate nel corso del tempo forme di aggressione verbale rispetto ai processi decisionali pubblici che hanno travalicato la libertà di espressione nel limite in cui confina con la responsabilità. In secondo luogo - aggiunge - perché proprio la città di Siracusa in più occasioni ha rappresentato quella terra di frontiera “politica” e “fisica” attraverso la quale la razza umana ha migrato rintracciando l’ostacolo dell’intolleranza, del razzismo, se non addirittura dell’indifferenza, nutrite attraverso la leva del disagio economico, in una triste guerra tra poveri. Infine - conclude - perché la storia stessa della presenza del mondo ebraico e della sua cultura in occidente si intreccia con le tradizioni, la storia e la cultura della città di Siracusa"