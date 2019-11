Solarino, Archigen Cup: Bojana Klincov batte Tatiana Pieri

La svizzera Bojana Klincov ha battuto in finale di Archigen Cup Tatiana Pieri, al termine di una partita tirarissima.

Con il punteggio di 3-6 6-4 6-3 Klincov ha portato a casa una vittoria meritata ma sudata, eliminando l'azzurra testa di serie della prima settimana di Internazionali a Solarino. Premio consegnato alla tennista classe 2001 dal sindaco Sebastiano Scorpo insieme al Comandante della Polizia Municipale Gianpaolo Monaca.

A Solarino era presente e ha premiato la tennista vincente, il vice presidente Fit Sicilia Claudio Drago

L'ITF di Solarino continua allo Zaiera Tennis Resort, per l'apertura delle qualificazioni del G&V Hospital Cup, secondo ed ultimo torneo da 15 mila dollari previsto per il mese di Novembre.