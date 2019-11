Augusta, deposito Gnl: Unionports propone la convocazione degli Stati generali per la portualità

Appello di Unionports a grandi imprese, sindacati, politica e vari liveli di Governo per arrivare alla realizzazione di un deposito di GNL ad Augusta.

A sollecitarlo è il presidente, Davide Fazio, dopo che anche nella laguna di Venezia, a Porto Marghera, ne verrà realizzato uno.

"Se non vengono superati preconcetti non suffragati dalle conoscenze tecnologiche - scrive in una nota Fazio - Augusta rischia di rimanere fuori dalle rotte internazionali, con grande rischio per le attività portuali come anche per l’intero polo petrolchimico. E potrebbe essere compromesso l’ingresso nel circuito dei porti “Core. Per il GNL ad Augusta- continua - un forte interesse è stato già manifestato da primarie aziende di rilievo internazionale della filiera energetica . Manifestazioni di interesse che giacciono negli scaffali della sfortunata Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Orientale, da sempre bloccata da non pochi deterrenti in ogni sua iniziativa di sviluppo".

Da qui la proposta di convocare gli Stati generali per la portualità.