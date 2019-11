Siracusa, mobilitazione degli edili: "horror tour" delle incompiute della città

Siracusa aderisce alla mobilitazione nazionale dei lavoratori edili intitolata "Noi non ci fermiamo" e indetta per venerdì prossimo, 15 novembre.

Nel capoluogo aretuseo i segretari provinciali Saveria Corallo (Feneal Uil), Salvo Carnevale (Fillea Cgil) e il responsabile territoriale Filca Cisl, Gaetano La Braca, a bordo di un pullman all'aperto, partendo dal viadotto Targia intorno alle 9, ed effettueranno il giro delle incompiute della città. Previste tappe alla Tonnara di viale Santa Panagia, lungo via Agatocle e davanti all'ex Tribunale di piazza della Repubblica, per porre l'accento su quanto pubblico e privato potrebbero realizzare per una "Siracusa da rilanciare".

"Questo "horror tour" nella Siracusa degradata – ribadiscono Corallo, Carnevale e La Braca – servirà ancora una volta ad accendere i riflettori su un territorio che occorre rilanciare attraverso il completamento di opere a carico del pubblico o in compartecipazione col privato. Non possiamo più rimanere a guardare o proporre la solita lista da presentare alle istituzioni che puntualmente viene poi gettata in un cestino. Dobbiamo sensibilizzare l'opinione pubblica facendo toccare con mano cosa si potrebbe fare e ancora non si è fatto".