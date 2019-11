Siracusa, inchiesta dell'Unione Studenti sulla gestione degli spazi dentro le scuole

"Facciamoci spazio. Non siamo invisibili" prende il via così una nuova iniziativa di mobilitazione dell'Unione degli Studenti Siracusa per rendere veramente a misura di studente.

Parte oggi l’inchiesta cittadina sui luoghi di aggregazione e di confronto di cui si dispone in città che culminerà con una mobilitazione collettiva e trasersale.

L'idea portata avanti è quella di aule autogestite dentro le scuole, uno spazio studentesco autogestito.

"Se non ci farete spazio - termina la nota a firma di Arianna Castronovo - ce lo faremo noi e lo riempiremo di lezioni tra pari, seminari, corsi e tanta socialità ed allegria".