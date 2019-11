Siracusa, consiglio comunale, Lealtà e Condivisione: "Gioco allo sfascio"

Non si allenta il dibattito sul voto negativo al bilancio consuntivo dal consiglio comunale di Siracusa.

"A meno di qualche colpo di scena - si legge in una nota di Lealtà e Condivisione - il Consiglio Comunale di Siracusa , nella sua ultima riunione, ha votato per il suo auto scioglimento. Con soli 17 presenti in aula su 32 consiglieri e 11 voti contrari dell’opposizione, chi ha causato questo risultato si è assunto la responsabilità gravissima di privare la città della sua rappresentanza democratica, di annullare il voto di migliaia di cittadini e spazzare via il massimo organo di indirizzo e di controllo dell’attività di tutta l’amministrazione comunale. Quel rendiconto - prosegue - andava votato e approvato, come hanno fatto i consiglieri di Lealtà e Condivisione, senza cedere ai giochini di palazzo che poi sono scappati di mano ai soliti presunti furbi. Andava approvato perché utile alla città e perfettamente regolare, come avevano certificato i revisori dei conti. Ci sono molti modi per fare opposizione o per manifestare il legittimo dissenso anche nella maggioranza. Quello che noi non condividiamo e non faremo mai - conclude la nota - è farlo giocando allo sfascio e sulla pelle dei cittadini".