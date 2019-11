Siracusa e Lentini, 3 persone segnalate per uso di stupefacenti

Tre persone tra Siracusa e Lentini sono state segnalate dalla Polizia di Stato per uso personale di sostanze stupefacenti.

Nel capoluogo si tratta di un 35enne, sorpreso in via Norvegia in possesso di una modica quantità di hashish.

A Lentini due giovani di 22 e di 21 anni, entrambi già conosciuti alle forze di polizia, ad un controllo, sono stati trovati in possesso di una modica quantità di marijuana e di cocaina. Il ventunenne è stato sanzionato anche per guida senza patente.