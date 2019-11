Augusta, lite nel centro storico: arrestati in due

Sono stati arrestati con l'accusa lesioni personali, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. Si tratta di Salvatore Valerio Raniolo, 36 anni, augustano e Alfio Coco, 26 anni, nato a Catania ma residente ad Augusta.

La notte del 6 novembre i Carabinieri sono stati chiamati ad intervenire in una piazza del centro storico. I due arrestati avevano iniziato ad inveire contro un gruppo di ragazzi che stava consumando delle bevande, per scongiurare conseguenze ulteriori i giovani avevano invano tentato di rifugiarsi all’interno di un bar, ma i due li avevano raggiunti, colpendoli con calci e pugni e persino con una sedia.

L’immediato intervento dei Carabinieri ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente: Raniolo e Coco non hanno desistito nemmeno alla presenza dei militari,ma sono stati prontamente bloccati e tratti in arresto.

Le vittime sono state condotte in ospedale e giudicate guaribili in pochi giorni.