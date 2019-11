La finale dell’Archigen Cup W15 di Solarino parlerà italiano. Battendo Federica Bilardo, la testa di serie numero uno del torneo Tatiana Pieri si è assicurata l’accesso alla finale dell’ITF WorldTennis Tour Solarino W15. La semifinale del singolare si è conclusa dopo oltre due ore di match, interrotto anche a causa della pioggia che ha accompagnato inizialmente l’incontro. Pieri affronterà la svizzera Bojana Klincov, che ha eliminato Maria Masini 6-1 6-0 nella prima semifinale giocata in mattinata allo Zaiera Tennis.

“Giocavo contro una delle mie migliori amiche – commenta Pieri a fine match - è andata bene. Ho perso il primo set perché ho dovuto gestire un campo ancora troppo bagnato, e perché la mia avversaria ha giocato bene. Quando ci siamo fermate per la pioggia ho rimesso le idee in ordine e l’ho portata a casa. Ho giocato in maniera più solida, sono stata più aggressiva, giocando anche sotto rete. Riguardo la finale di domani – dichiara la testa di serie dell’Archigen Cup – non conosco bene Klincov, ho visto qualche scambio nella semifinale che ha giocato contro Masini, ma saprò proporre il mio gioco ed eventualmente adattarlo se non dovesse da subito risultare vincente contro di lei”.

Nel doppio è stata la coppia composta dall’inglese Anna Popescu e l’olandese Isabelle Haverlag ad aggiudicarsi la finale battendo la coppia italiana composta da Anastasia Piangerelli e Maria Masini 6-3 6-1.