Siracusa, Simone Ricupero entra a far parte di Anci Sicilia Giovani

Farà parte di Anci Sicilia Giovani il consigliere comunale Simone Ricupero, che rappresenterà la città di Siracusa. L'annuncio è stato dato ieri sera, in apertura del Consiglio comunale, dal capogruppo di Forza Italia, Ferdinando Messina, il quale ha espresso parole di apprezzamento per il giovane Ricupero che si cimenterà in questa nuova esperienza.

Dubbi su elezione di Ricupero nascono a seguito della bocciatura del bilancio consuntivo 2018 che potrebbe far decadere il consiglio comunale.