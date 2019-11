A Siracusa il pellegrinaggio nazionale dell’Unitalsi

Continua il pellegrinaggio nazionale dell’Unitalsi, cominciato ieri pomeriggio a Siracusa con la Santa Messa all’aperto in via degli Orti. Questa mattina celebrazioni nella Chiesa di Santa Lucia.

Nella serata di domani Sabato 9, al termine della Messa delle 18,30, in Santuario, si terrà un concerto in onore della Madonna delle Lacrime a cura del Coro Polifonico di Messina “Dulcis Armonia” e alle 21 il flambeaux e lo spettacolo piromusicale davanti al Sagrato della Cripta del Santuario.

Domenica 10, alle 9, la processione dallo Sbarcadero Santa Lucia e la Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo di Siracusa alle 10,30 in Basilica, durante la quale sarà effettuata la traduzione nella lingua dei segni per i sodomuti.

Al termine della celebrazione delle 10,30, si terrà il Rito della Benedizione del Cotone, che sarà distribuito a tutti i partecipanti.