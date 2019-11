Siracusa, studenti "A scuola di corto per la legalità": stamattina partito il progetto

Si sono aperti, questa mattina, gli incontri con gli studenti che hanno aderito al progetto “A scuola di corto per la legalità – Le vittime sconosciute della mafia”, presso la sede del Siracusa International Istitute di via Logoteta.

Presenti all'incontro il magistrato della Procura dott. Andrea Palmieri, l’Onorevole Fabio Granata (assessore alla Legalità del Comune di Siracusa), il presidente del Consiglio Comunale, Moena Scala, e quello della professoressa, Ornella Fazzina, docente Accademia Belle Arti.

Il progetto “A scuola di corto per la Legalità” mira a promuovere la crescita competente e responsabile degli alunni delle scuole del territorio, attraverso la creazione di strumenti efficaci di difesa e di presa di coscienza nei confronti del problema della legalità intesa come lotta al disagio, all’emarginazione, alle mafie, alla corruzione in quanto fenomeni presenti nella società e nella scuola, da combattere ed eliminare.

"Ricorderemo vittime meno conosciute e a volte dimenticate, anche di questa Città. - ha detto Granata - Penso a Carmelo Zaccarello vittima della strada del Bar moka o Salvatore Gurrieri, ultimo baluardo in difesa di Marina di Melilli e fatto trovare dalla Mafia, al servizio dei poteri forti, incaprettato".