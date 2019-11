Siracusa, Cafeo aderisce a Italia Viva e il Pd riparte. VIDEOINTERVISTE

Così come a livello nazionale, anche a livello locale continua a raccogliere adesioni il nuovo partito di Matteo Renzi, Italia Viva, mentre dentro il Partito Democratico comincia la conta e la volontà di ripartire con nuova linfa politica.

Così questa mattina, in sede di conferenza stampa, il deputato regionale, Giovanni Cafeo, ha annunciato di voler aver abbandonato il Partito Democratico, per aderire ad Italia Viva.

"Si tratta di una scelta ragionata, frutto di un’attenta riflessione – ha detto Cafeo – dovuta essenzialmente alla necessità di riavvicinare alla politica tutto quel mondo moderato che oggi, di fatto, si ritrova disorientato, soffocato da un fronte sovranista sempre più pressante e da un PD evidentemente squilibrato a sinistra, impegnato più a mantenere i fragili equilibri interni che a guardare alle reali esigenze del Paese".

Inoltre, il deputato ha annunciato che nei prossimi giorni all'Ars sarà ufficialmente presentato il nuovo gruppo parlamentare. Contestualmente, sono state annunciate anche le dimissioni di Tiziano Spada da Segretario Provinciale dei Giovani Democratici di Siracusa.

Dall'altra parte, come già detto, il Pd sta cercando nuova linfa vitale per tirare un elettorato sempre più di sinistra. Questa mattina, in sede di conferenza stampa Bruno Marziano ha spiegato che ci sarà presto un congresso e si andrà a tesseramento. Con lui Salvo Baio, Marika Cirone Di Marco, ma i giovani Angelo Greco e Glenda Raiti.

Sull'addio di Cafeo, Marziano puntualizza: "Non saremo mai avversari", spiegando che il nemico è a destra.