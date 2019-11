In trasferta domani a Sassuolo il TC Matchball Siracusa

Torna domani in trasferta, sul campo dello Sporting Sassuolo, la matricola TC Match Ball Siracusa.

La formazione siracusana si trova - in condominio con il TC Crema - alle spalle della capolista TC Italia Forte dei Marmi, a due lunghezze di distacco ma con i toscani che hanno disputato una gara in più. L’obiettivo domani è uscire indenni dal campo del quotato Sporting Sassuolo - formazione sempre ostica nonostante sia attualmente il fanalino di coda del Girone 1 - e con almeno un punto in tasca per poi giocare il passaggio al turno successivo in casa contro il TC Italia Forte dei Marmi.

“Partiamo con la consapevolezza che giocheremo su un campo davvero difficile - ha commentato alla vigilia del match il capitano non giocatore della formazione siracusana Nico De Simone -: lo Sporting Sassuolo in casa ha davvero concesso ben poco, in termini di punti, negli ultimi campionati sia di A2 che di A1. Quella di Sassuolo è oltretutto una superficie di gioco velocissima, alla quale noi non siamo abituati. A questo gap proveremo a sopperire con il nostro forte spirito di squadra, con la compattezza del nostro gruppo. Speriamo che ciò possa bastare per consentirci di portare via almeno un pareggio”.

Queste le designazioni per Sporting Sassuolo-TC Match Club Siracusa: G.A. Raffaele Rubini; arbitri: Stefano Sacchi, Alessandro Magri, Emanuele Capra.