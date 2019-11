Siracusa, il sindaco su bocciatura del bilancio: "La città non merita questo"

Un atteggiamento ostile e ostruzionistico ha spesso prevalso in Consiglio comunale e nonostante la presenza di diversi consiglieri alla prima esperienza e la saggezza di alcuni “decani” il cui equilibrio e senso di responsabilità hanno spesso consentito di abbassare i toni e lavorare, le sedute di consiglio sono state per lo più monopolizzate da atteggiamenti dilatori e autoreferenziali, interventi volti unicamente a screditare sindaco e giunta".

Esordisce così in una nota il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, a commento di quanto accaduto ieri sera in consiglio comunale con la bocciatura del Bilancio consuntivo 2018.

Dopo aver ricordato che sin da subito la sua amministrazione non aveva maggioranza in Consiglio con 9 consiglieri su 24, il primo cittadino lancia un vero e proprio atto d'accusa: "Ieri sera è andato in scena forse - scrive in una nota - l’ultimo di questi spettacoli indecorosi, degni delle peggiori puntate del Bagaglino e interpretate magistralmente da chi da 15 anni utilizza i banchi del consiglio comunale e non solo, per i propri show personali, infarciti di insulti e menzogne di ogni sorta".

Parole di rammarico espresse dal sindaco "per quei consiglieri che hanno sempre cercato di costruire per il comune. L’eventuale decadenza del consiglio - aggiunge il primo cittadino - rappresenterebbe un vulnus che la città non merita, che non meritano i nostri concittadini, che non merita chi crede nella Politica come Servizio alla comunità".