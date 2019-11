Siracusa, “Le biblioteche dei borghi”: il progetto a Cassibile e Belvedere

Due assemblee, una a Cassibile e una a Belvedere, per fare un calendario delle attività che riguarderanno le rispettive biblioteche di quartiere, con l'obiettivo di far diventare questi due posti sempre più linfa di cultura e aggregazione. La prima assemblea si terrà a Cassibile, giovedì (14 novembre) alle 10 in via delle Margherite 1; il giorno dopo quella a Belvedere, in piazza Eurialo 16 ma alle 11.

A dirlo è l'assessore alla Cultura, Fabio Granata, che spiega: "L'amministrazione comunale, grazie a due proposte riguardanti le frazioni, ha vinto un bando del ministero dei Beni culturali e turismo grazie al quale ha ottenuto in finanziamento di poco meno di 60 mila euro per il progetto “La biblioteca dei borghi”, nell’ambito della misura “Biblioteca casa di quartiere".