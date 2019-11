Carlentini, tentato omicidio aggravato in Ospedale: ai domiciliari una donna ricoverata in un reparto di Psichiatria

Nel pomeriggio di ieri, Agenti del Commissariato di P.S. di Lentini hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, richiesta dalla Procura della Repubblica di Siracusa, per i delitti di tentato omicidio aggravato, emessa nei confronti di una donna C. A. S., residente in Carlentini. L’odierna misura cautelare personale, emessa nei confronti della citata C.A.S., attualmente ricoverata in un reparto di Psichiatria di un ospedale della provincia Aretusea, trae origine da un’indagine avviata da quest’Ufficio in ordine ad una comunicazione formale pervenuta al Commissariato, da parte dell’ospedale di Lentini.

Un uomo di 72 anni, residente in Carlentini (SR), durante il ricovero in quella struttura ospedaliera, è stato colto da una grave crisi ipoglicemica con stato comatoso, non giustificata dalla terapia e dalla patologia in atto. La tempestiva indagine, coordinata dalla Procura di Siracusa, si è svolta mediante l’escussione di persone informate sui fatti; in particolare, dalle informazioni assunte da un parente della vittima sono emersi gravi elementi di reità in ordine al delitto di tentato omicidio posto in essere dalla destinataria dell’odierno provvedimento restrittivo. La testimone, non presente nel momento in cui la vittima ha accusato la grave crisi ipoglicemica con coma diabetico, è intervenuta alcuni minuti dopo durante le fasi esecutive del soccorso. In quel contesto, la testimone ha rinvenuto all’interno della borsa dell’indagata una siringa contenente liquido incolore, il cui odore ha indotto a ritenere che fosse insulina. Circostanza questa che, riferita prontamente ai medici che in quel momento stavano operando la stabilizzazione del paziente, è stata di fondamentale importanza nell’indirizzare l’azione dei sanitari per la corretta terapia salva vita. Il personale impegnato nell’indagine ha sequestrato la siringa ed il relativo liquido contenuto al suo interno, informando l’Autorità Giudiziaria, nella persona del P.M. dott. Tommaso PAGANO, Sostituto Procuratore della Repubblica di Siracusa, il quale ha coordinato l’attività d’indagine al cui esito il GIP di Siracusa ha emesso la misura cautelare eseguita dal personale della sezione investigativa del Commissariato di P.S. di Lentini, coordinati dal Dirigente Dott. Aldo Monaco.