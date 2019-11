Siracusa, il Consiglio vuole provare a salvarsi in extremis: nuova votazione su consuntivo. Tre temi: regolamento, tempi e credibilità

Disperazione in Consiglio comunale che ieri ha detto No al Bilancio consuntivo 2018, e che adesso corre verso lo scioglimento. Per cercare la salvezza pare che ci sia in atto un tentativo di riconvocare il Consiglio comunale entro i termini (il 13 novembre) e rimettere all'ordine del giorno l'approvazione del consuntivo.

Il problema è che per tornare in Aula d'urgenza bisogna che le condizioni cambino, e quindi bisogna che si presenti un emendamento. Qui si pongono due temi: il primo è quello dei tempi perchè ci sono dei tempi tecnici per presentare emendamento e tornare in Aula, e poi si pone il tema della credibilità di un Consiglio comunale che dopo poche ore torna in Aula e potrebbe "cambiare idea" su un documento votato e bocciato con tutti i crismi in Aula, visto e considerato che il numero legale c'era. Una mossa, insomma, ai limiti del regolamento.

In aula, infatti, ieri sera, c'erano 17 consiglieri presenti: in 5 votano sì, 11 votano no, la presidente si astiene.

Adesso vediamo cosa succede, la palla passa al Presidente del consiglio comunale.