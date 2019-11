La notte del 9 novembre, la caduta del Muro di Berlino

Trent'anni fa la caduta del Muro di Berlino. Era la notte del 9 novembre del 1989.

Il simbolo della fine della cortina di ferro, del mondo diviso in due blocchi atomici, della riunificazione della Germania era stato preparato e preannunciato dalle fughe estive di tedeschi orientali attraverso Ungheria e Cecoslovacchia. Quella notte il Muro venne oltrepassato da migliaia di persone in festa.

Il presidente russo Gorbaciov e quello Usa Reagan furono i protagonisti dello storico evento. "Signor Gorbaciov, abbatta questo Muro!", chiese Reagan parlando davanti alla Porta di Brandeburgo il 12 giugno 1987. Quest'anno celebrazioni senza le ex potenze della Guerra fredda. Insieme alle autorità tedesche solo i Presidenti dei Paesi del Centro Europa.