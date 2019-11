Siracusa, bocciato il bilancio consuntivo 2018: sciolto il Consiglio comunale, carte in Procura

Cellulari che squillano in continuo, messaggi, sguardi glaciali, mini riunioni e tensione alle stelle. Questa l'atmosfera che questa sera si respirava all'Urban center dove si è riunito il Consiglio comunale che da adesso in poi non esiste più.

E' proprio così, il Consiglio comunale verrà sciolto perchè ha votato No al bilancio consuntivo 2018. In aula ci sono 17 consiglieri presenti, il numero legale c'è: in 5 votano sì, 11 votano no, la presidente si astiene. Il bilancio consuntivo 2018 non è approvato, il consiglio decade così come previsto dalla legge: ""Il consiglio inadempiente viene sciolto e rimane sospeso nelle more della definizione della procedura di applicazione della sanzione dello scioglimento" - si legge all'articolo 109 bis dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali."

Adesso il commissario nominato ad acta provvederà, in via sostitutiva, a dare il via libera al documento (così come previsto dalla legge). E' bene sottolineare che rimane in carica il sindaco Francesco Italia e la sua Giunta.

(Notizia in aggiornamento)