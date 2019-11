E' morto Remo Bodei, cittadino onorario di Siracusa

“La morte di Remo Bodei costituisce una grave perdita per la Cultura nazionale ed europea e un lutto per la nostra Città che lo aveva riconosciuto cittadino onorario non solo per i grandi meriti filosofici ma anche per il suo amore per Siracusa". Così l'assessore alla cultura del Comune di Siracusa, Fabio Granata commenta la morte di Bodei.

"A Siracusa, grazie a Roberto Fai, - dice Granata - aveva dato negli anni un contributo importante e di livello, presiedendo la Giuria del Premio di Filosofia “Viaggio a Siracusa”. Per questo la nostra Amministrazione ha espresso le sue più sincere condoglianze alla famiglia, a nome delle Città intera.Una grave perdita anche per Siracusa“.