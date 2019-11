Siracusa, pellegrinaggio nazionale dell’Unitalsi

Si apre oggi pomeriggio a Siracusa il pellegrinaggio nazionale dell’Unitalsi: alle 17 si aprirà con la Santa Messa all’aperto in via degli Orti e continuerà nei gironi 9 e 10 novembre.

Nella serata di domani Sabato 9, al termine della Messa delle 18,30, in Santuario, si terrà un concerto in onore della Madonna delle Lacrime a cura del Coro Polifonico di Messina “Dulcis Armonia” e alle 21 il flambeaux e lo spettacolo piromusicale davanti al Sagrato della Cripta del Santuario.

Domenica 10, alle 9, la processione dallo Sbarcadero Santa Lucia e la Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo di Siracusa alle 10,30 in Basilica, durante la quale sarà effettuata la traduzione nella lingua dei segni per i sodomuti.

Al termine della celebrazione delle 10,30, si terrà il Rito della Benedizione del Cotone, che sarà distribuito a tutti i partecipanti.