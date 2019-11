Siracusa, stop inquinamento: la petizione sarà consegnata al ministro Costa. VIDEO

Fermare l'inquinamento industriale di Siracusa, Melilli, Augusta e Priolo. Questo l'obiettivo della petizione su change.org/siracusa, promossa da Peppe Patti. La consegna delle 175.000 firme raccolte si terrà lunedì 11 novembre alle ore 11, presso la sede della Regione Sicilia a Catania, in occasione della firma da parte del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa.

La campagna, lanciata a gennaio, in poche settimane aveva attirato l’attenzione dei media locali e nazionali, e raccolto il sostegno di tanti abitanti della zona e del resto d’Italia. “Finalmente qualcosa si sta muovendo anche per il nostro martoriato territorio. La presenza del Ministro Costa per la firma di un protocollo d’intesa per migliorare e monitorare la qualità dell’aria, con lo stanziamento di parte dei 400milioni che lo Stato ha deciso di destinare all’ambiente, ci fa sentire meno soli e ci consegna anche una speranza per il futuro delle nuove generazioni. Auspico che adesso questi soldi non finiscano in un buco nero e che si inizi seriamente a pensare ad un Green New Deal anche qui in Sicilia. Ringrazio tutti coloro che hanno firmato l’appello su Change.org”, ha commentato Patti.

Il video della promozione di raccolta firme a questo LINK