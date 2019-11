E' morto Fred Bongusto, il cantante de "Una rotonda sul mare"

La musica in lutto per la morte di Fred Buongusto. Il cantante, che aveva 84 anni ed era malato da tempo, è morto nella notte nella sua abitazione a Roma.

Bongusto fu molto popolare negli anni Sessanta e Settanta come il classico cantante confidenziale che spopolava in quegli anni. Uno dei suoi successi internazionali fu la canzone 'Una rotonda sul mare'.

Il celebre artista, nato a Campobasso, e il cui nome all'anagrafe era Alfredo Antonio Carlo Buongusto, aveva compiuto 84 anni il 6 aprile scorso. Da qualche tempo aveva problemi di salute.