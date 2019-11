Siracusa, Vinciullo: "Si trasferisca in via Barresi il servizio sanitario di emergenza urgenza 118 e Consultorio familiare"

"Si trasferisca il Servizio Sanitario di Emergenza Urgenza 118 con ambulanza medicalizzata ed il Consultorio familiare di viale Tunisi in via Barresi". A chiederlo è l'ex deputato regionale, Vincenzo Vinciullo.

Dalla consegna delle chiavi dei locali ad oggi sono passati 18 mesi, dice Vinciullo "ma non abbiamo notizie né del trasferimento della sede del 118, né tanto meno dell’apertura del Consultorio familiare"