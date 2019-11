Siracusa, rifacimento segnaletica stradale: divieto di sosta in ronco a via Damone e a Targia

E' stato istituito il divieto di sosta con rimozione coatta 0-24 in ronco a via Damone e per il rifacimento della segnaletica stradale in strada Targia, ex S.S.S 114, nel tratto interposto tra viale Scala Greca e la rotatoria di contrada Spalla.

A disporlo il Settore Mobilità e Trasporti con un'ordinanza comunale