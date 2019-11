Siracusa, Democrazia partecipata: 66 progetti presentati, si passa alla votazione sul web

Procede il sistema della democrazia partecipata anche a Siracusa dove sono stati raccolti 66 progetti che, da qui a 15 giorni, saranno analizzati.

Da adesso la parola passa ai cittadini che hanno tempo fino a giorno 23 per studiare i progetti on line all'indirizzo http://www.comune.siracusa.it/index.php/it/ e dare il loro voto.

I primi quindici che riporteranno il maggiore punteggio saranno successivamente sottoposti ad una ulteriore votazione dei cittadini nel corso di una assemblea pubblica, durante la quale ciascun proponente illustrerà il proprio lavoro. Per quest'anno i fondi messi a disposizione della Regione ammontano a 62 mila euro. Il regolamento sulla democrazia partecipata è stato introdotto lo scorso giugno e quello in corso è il primo bando in assoluto. Ogni anno l'Amministrazione indicherà gli ambiti tematici per la presentazione delle proposte.