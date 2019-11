L'Antica Trasversale Sicula passa per Buccheri e Sortino, nasce un docufilm

Arriva anche nel siracusano iI Cammino internazionale dell'Antica Trasversale Sicula passa.

Tappa a Ferla, poi Buccheri, oggi e domani tocca a Sortino con Pantalica e Cassaro, quindi Palazzolo Acreide con evento lunedì.

A Buccheri gli oltre 30 camminanti accolti dal sindaco Alessandro Caiazzo. Durante la giornata trascorsa nel Comune più alto degli Iblei, sono state effettuate le riprese ai monumenti storici, alle splendide chiese, ai ruderi del castello e alle antiche neviere, che saranno oggetto di un futuro DocuFilm che l’organizzazione sta realizzando in tutti i Comuni tappa dell’Antica Trasversale Sicula.

“Buccheri – hanno commentato i visitatori - è città trasversale da sempre e arrivarci per noi è sempre una grande gioia. Qui è tempo di raccolta delle olive, le stesse che da millenni regalano pregiato oro giallo e oggi approfitteremo infatti della sosta per fare un giro tra i millenari uliveti”.

Subito dopo il cammino è ripreso per Sortino dove il sindaco ha accolto i camminanti