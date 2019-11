Lentini, discarica di Armicci: Zito e Ficara "La Via è scaduta"

"Non esiste al momento alcuna proroga o rinnovo della Valutazione di Impatto Ambientale per la discarica di Armicci nel territorio di Lentini dopo il 2018.

Questa la risposta che è stata ai deputati regionale e nazionale, Stefano Zito e Paolo Ficara dall'assessore regionale al Territorio e Ambiente e dai suoi uffici.

"A oggi - afferma Zito - nessuna delle due è stata richiesta, così come affermato dagli uffici dell'Arta. Quindi, in questo momento, senza la Via non si può costruire la discarica, una nuova potrà essere richiesta in qualunque momento ma sono istruttorie molto lunghe".

"Ho segnalato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - aggiunge Ficara - le sospette infiltrazioni di liquidi scuri nelle volte della galleria San Demetrio dell’autostrada Catania – Siracusa. La galleria corre sotto la discarica di Grotte San Giorgio, e sono numerose le segnalazioni dei cittadini che lamentano anche odori molesti".