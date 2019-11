Siracusa, 4 donne ai vertici del Movimento Giustizia&Libertà

Nasce una nuova casa politica a Siracusa, con il Movimento Giustizia&Libertà, promosso dal suo presidente provinciale Giuseppe Natalino.

Quattro donne al vertice: Valeria Militello, coadiuvata da Gabriella Linguanti, Carmen Caporale e Raffaella Bottaro.

"Pensiamo la Città come una grande Casa – commenta Valeria Militello – se intendiamo ricostruire il senso di comunità in ognuno di noi, perché solo una comunità unita e responsabile – conclude la Presidente – è capace di generare ed assicurare le migliori condizioni di vita e di crescita per tutti".