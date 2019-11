Siracusa, sabato la Teamnetwork Albatro in casa contro il Noci

Quarta giornata di campionato, sabato prossimo, a partire dalle 16, per la Teamnetwork Albatro che ospita il Noci.

Dopo il successo a Benevento, alla ripresa del torneo dopo la lunga sosta, i siracusani affrontano i pugliesi reduci da due sconfitte consecutive.

I bianconeri stanno definendo la preparazione in vista del match contro i pugliesi sotto la guida del vice allenatore Gianni Attanasio e del preparatore Enzo Comitini. In panchina, così come contro il Benevento, non ci sarà coach Peppe Vinci.

“Dopo lo stage di Siena, - dichiara il tecnico siracusano - non sono rientrato con la squadra in Sicilia. Purtroppo ho dovuto raggiungere Parma con urgenza per assistere mia figlia alle prese con un problema di salute; i medici dell’ospedale Maggiore la stanno seguendo e ho preferito restare con lei.

Il lavoro tecnico, su mia indicazione, - conclude Vinci - viene svolto dai componenti dello staff tecnico. Riprenderò il lavoro sul campo non appena mia figlia verrà dimessa dalla struttura ospedaliera e farò ritorno a casa.”

La squadra sta lavorando con grande determinazione e l’obiettivo è quello di allungare la striscia positiva per continuare la corsa alla vetta della classifica.

Il match contro la squadra di coach Pasquale Maione sarà arbitrata dai signori Vito Maria Cardaci e Filippo Tilaro.