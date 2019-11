Siracusa, bar-ristoro in Piazza D'armi: la causa va in decisione, qualche settimana per la sentenza

Potrebbe finalmente arrivare ad un punto la vicenda legata alla realizzazione del bar-ristoro all'interno dei Piazza D'armi, al Castello Maniace. Tutto era nato da una polemica che vedeva da una parte le associazioni ambientaliste, ma anche parti politiche, gridare allo scandalo per la presenza di cemento all'interno di un sito culturale, e dall'altra chi difende la correttezza della realizzazione della struttura.

Ma da lì tante puntate su questa vicenda, tra cui la dichiarazione di inagibilità da parte del Comune, poi superata dalla decisione del presidente del Tar di Catania con il decreto cautelare n.510/2018 che disponeva la riapertura dell'attività.

Questa mattina si attendeva la sentenza del Tar di Catania che, da quanto è dato sapere non arriverà a breve.

Completata l’istruttoria, infatti, il giudice non ha disposto ulteriori rinvii e, perciò, la causa è andata in decisione, cioè si avvia alla conclusione.

Questo significa che per prendere visione della sentenza ci vorrà ancora qualche settimana