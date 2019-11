Siracusa, nuovo bando per gli orti sociali: per le domande c'è tempo fino al 20 novembre

C'è tempo da martedì 12 novembre e fino al 20 novembre, con scadenza alle 12, per presentare le domande per chiedere la concessione a titolo gratuito di 26 lotti di terreno di 73,00 mq. ciascuno, destinati a Orti sociali urbani, in viale Scala Greca.

A coloro che otterranno il lotto 120 euro, a titolo di rimborso del costo di attrezzamento della recinzione e della corresponsione del costo delle utenze idriche a scopo irriguo, che sarà quantificato in un secondo momento.

Il Modulo per la richiesta di assegnazione dovrà essere presentato all’Ufficio Protocollo del Comune di Siracusa, Palazzo Municipale in piazza Duomo, piano terra, oppure all’Ufficio Protocollo dell'AREA 1, Settore Attività Produttive e Mercati – Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) in via De Caprio, 57 al quarto piano, utilizzando esclusivamente lo schema di domanda predisposto dal Settore Attività Produttive, reperibile anche sul sito ufficiale del Comune di Siracusa Sportello del Cittadino oltre che direttamente presso il suddetto settore.