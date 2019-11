Siracusa, al via le richieste di risarcimento per le aziende agricole

Via libera alle istanze delle aziende agricole di Siracusa che hanno subito danni accertati, in occasione dell'ondata di maltempo dei 25 e 26 ottobre scorsi. Ne dà notizia la Protezione civile comunale a seguito della richiesta alla Regione, da parte della Giunta, di dichiarazione dello stato di calamità.

I titolari delle singole aziende devono fare richiesta compilando in tutte le sue parti il modulo di segnalazione dei danni scaricabile dal sito del Dipartimento dell'Agricoltura della Regione siciliana.