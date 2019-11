Siracusa e Lentini, Articolouno in piazza su Lavoro, Sanità e Diritti

Venerdì 8 Novembre alle 18 in Via Tisia a Siracusa e Domenica 10 alle ore 10 in Piazza Duomo a Lentini il gruppo dirigente di Art1 incontrerà i cittadini sui temi del Lavoro, della Sanità e dei Diritti. Sarà occasione importante per sottoscrivere la petizione per promuovere una nuova legge sulla sicurezza e diritti sul lavoro e raccogliere le adesioni di quanti intendono partecipare al progetto di una nuova sinistra popolare.