Siracusa, Giuseppa Scaduto è il nuovo Prefetto: succede a Pizzi

E' Giuseppa Scaduto il nuovo Prefetto di Siracusa. Classe 1961 da Prefetto di Enna, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Siracusa. Scaduto succede a Luigi Pizzi, in pensione di recente. Giuseppa Scaduto ha un Diploma di laurea in Scienze Politiche, è Giornalista pubblicista.

Di seguito alcuni incarichi ricoperti: Capo Ufficio staff presso il Gabinetto Ministro dell’interno. Capo di Gabinetto presso le Prefetture di Caltanissetta e Milano. Vicario del Prefetto di Siracusa. Sub-commissario per il Piano di disinquinamento di Gela. Presidente delle Commissioni di accesso, ex art. 143 TUEL, presso i Comuni di Vallelunga Pratameno e Augusta. Commissario straordinario presso il Comune di Trezzano sul Naviglio. Dirigente di Area con attribuzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica, protezione civile, immigrazione, contrattualistica e illeciti depenalizzati. Presidente e componente di commissioni e gruppi di lavoro in materia di antimafia, elettorale e protezione civile.