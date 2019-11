Siracusa, iniziati i lavori di pulizia dei canali di gronda e dell'area antistante a Villaggio Miano

Cominciati, da questa mattina, i lavori di pulizia dei canali di gronda e dell'area antistante di villaggio Miano in via monti Nebrobi.

"Un'opera importante per mitigare il rischio di allagamenti della zona Epipoli" - commenta l'assessore all'Ambiente, Andrea Buccheri.

Nel frattempo continuano le operazioni di bonifiche e diserbo in zona Villaggio Miano e Pizzuta