“MaratoniAmo Cassibile”, iniziativa della scuola “Falcone e Borsellino”

Una passeggiata per sensibilizzare alla difesa dell'ambiente e per ricordare il valore della pace nel trentesimo anniversario della caduta del Muro di Berlino. E' organizzata per sabato prossimo (9 novembre) “MaratoniAmo Cassibile”, una passeggiata di tre chilometri organizzata dal secondo Istituto comprensivo “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”, con il patrocinio del Comune, e che coinvolgerà gli alunni dei tre ordini (infanzia, elementari e medie), le loro famiglie, il personale scolastico ed è estesa a tutto il territorio. Il raduno dei partecipanti è previsto alle 8,30 nel cortile del plesso della scuola media, in via Nazionale.

Durante la passeggiata in corrispondenza di alcuni punti di interesse e utilizzando gli smartphone, sarà possibile inquadrare un QR code e visionare nel proprio device dei video che raccontano la storia o le caratteristiche dei siti. I video, realizzati dagli alunni della secondaria di primo grado e sono in 5 lingue (italiano, inglese, francese, arabo e rumeno).

Tante associazioni hanno deciso di aderire all'iniziativa: Acquanuvena di Avola, Amnesty International di Siracusa, Legambiente Siracusa, Arci e l’Associazione italo-araba di Siracusa.

La passeggiata non è competitiva e ai ragazzi coinvolti sarà consegnato un attestato di partecipazione.

Dopo il raduno, le partenze saranno scaglionate: alle 9 gli alunni della scuola secondaria, alle 9,10 quelli della scuola primaria, alle 9,20 i bambini dell’infanzia.

Il percorso sarà il seguente: via Fontane Bianche, via delle Magnolie, via della Caserma, via Isabella di Castiglia, via della Madonna, via Francesco Nicotera, piazza Caduti del Conte Rosso, via Giuseppe Giusti, via San Lio, via delle Vigne, via Fontane Bianche.