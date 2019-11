Noto, un calendario unico di eventi e mostre in città: pubblicata manifestazione d'interesse

Programmare mostre ed eventi in città per il biennio 2020-2022. Con questo fine l'Amministrazione comunale di Noto ha pubblicato una manifestazione di interesse per raccogliere proposte e progetti nell'ottica di emanare un calendario unico e stabilendo sin da adesso una tematica da sviluppare per ciascun anno.

La tematica scelta per il 2020 è “La Sicilia, i Siciliani e la Sicilitudine”, quella per il 2021 è “L’Arte è Donna” e, infine, quella del 2022 è “Letteratura ed Arte”.

Gli spazi espostivi che il Comune intende concedere a titolo gratuito o a compartecipazione sul costo della bigliettazione sono: Bassi di Palazzo Ducezio, Bassi di Palazzo Nicolaci, Sala Gagliardi, Sala Museo Civico ex Convento di Santa Chiara, Sala Museo Pirrone, Sale Gan e Salone del Convitto delle Arti, Bassi del Convitto delle Arti, Locali Espositivi del Convitto delle Arti, Locali Espositivi in piazza XVI Maggio.

Il bando è aperto ad enti pubblici e privati, a singoli artisti per esposizioni personali e a collettivi di artisti per mostre collettive, ad associazioni culturali e gruppi. Per le mostre da organizzare nel 2020, il termine per la presentazione dei progetti è fissato al 24 novembre 2019, per le mostre in programma nel 2021 e nel 2022 il termine è fissato al 31 marzo 2020. Sul sito del Comune è comunque disponibile l’intero bando, da consultare per conoscere le modalità di presentazione delle proposte.