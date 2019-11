Pachino, trattative in corso per il rinnovo del contratto di affitto del Michelangelo Bartolo

In corso trattative per il rinnovo del contratto di affitto per l'immobile che ospita l'istituto Bartolo di Pachino.

A renderlo noto il Libero Consorzio che precisa che lo sfratto non era per “morosità” ma per “fine contratto”.

"Come richiesto dal contraente - si legge nella nota - nelle nuove trattative, al fine di garantire il diritto allo studio e ripristinare una situazione di serenità, il Libero consorzio Comunale è disposto a corrispondere ben dodici mensilità, in virtù dei nuovi stanziamenti presto nella disponibilità dell’Ente, a fronte delle sei previste nei precedenti accordi. Non è perseguibile, invece, l’ipotesi dell’acquisto dell’immobile, perché l’ente, in stato di dissesto non può acquistare alcun bene. Anche per gli altri sfratti degli istituti di Siracusa - conclude la nota"- sono in corso trattative per risolvere le singole problematiche".