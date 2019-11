Noto, sì alla concessione dei locali dell'ex Inam per gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate

E' arrivato il via libera dalla Giunta Bonfanti per la concessione dei locali dell'ex Inam per allocare Uffici dell'Agenzia delle Entrate (in comodato d’uso gratuito).

“E’ un principalmente un risultato economico - aggiunge il sindaco Bonfanti - di indubbio valore perché consente alle migliaia di utenti di risparmiare tempo e denaro per usufruire dei servizi che questi enti erogano quotidianamente. Non oso pensare al trasferimento quotidiano di utenti della zona sud verso Siracusa, con conseguenze al limite della sopportazione umana e tempi di gran lunga più dilatati e stressanti. Pensiamo di aver scritto una buona pagina di capacità politica legata agli interessi generali delle singole comunità”.