Siracusa rende omaggio ai Vigili del Fuoco morti durante un intervento in provincia di Alessandria. VIDEO

Anche Sirausa commemora i vigili del fuoco morti un paio di giorni fa durante un intervento nell'Alessandrino.

Una manifestazione è stata organizzata dall'A.V.C.S. insieme a tutte le altre associazioni di Volontariato di Protezione Civile di Siracusa.

I mezzi sono partiti dallo spiazzo antistante l'ingresso del palazzetto dello sport alle 18.00, e hanno raggiunto con i lampeggianti accesi l'ingresso del comando provinciale dei Vigili del fuoco di via Von Platen. Qui hanno deposto 2 corone d'alloro all'ingresso del comando, sotto la lapide che ricorda i pompieri di Siracusa deceduti in servizio. Ad accogliere i rappresentanti della protezione civile il comandante provinciale Michele Burgio in uniforme operativa di intervento e i Vigili in servizio con uno schieramento di mezzi con i lampeggianti accesi all’Interno del cortile del Comando provinciale.