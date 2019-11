Camera di Commercio di Catania Ragusa Siracusa, le associazioni di categoria: "Risultato deludente"

Deludente l'insediamento della super Camera di Commercio che ha accorpato Catania, Ragusa e Siracusa. A dirlo sono alcune associazioni di categoria le quali si dicono deluse rispetto alle aspettative.

"Non si riscontrano attività significative svolte a favore delle imprese e si è stati invece fin qui costretti a prendere atto del fatto che la maggiore attenzione nella ricerca di condivisione all’interno della maggioranza è stata ancora una volta purtroppo riposta nella assegnazione di seggi nei consigli di amministrazione delle società controllate o nella stessa Giunta Camerale. - si legge in una nota a firma delle associazioni - Anche il pubblico dibattito ha inoltre chiaramente evidenziato come l’attenzione della governance camerale sia tutta riposta nelle scelte inerenti l’aeroporto di Catania, controllato per oltre il 60% dalla Camera del sud-est, con una totale dimenticanza delle esigenze delle imprese che invece necessiterebbero di servizi a supporto delle proprie attività".

"Le imprese delle province di Catania, Ragusa e Siracusa non avvertono insomma effetti positivi dalla Super Camera del Sud-Est, il cui presupposto era la riduzione dei costi per le imprese le quali, al contrario, hanno assistito al raddoppio dei contributi camerali per mantenere un ente che non sta dando in cambio alcun servizio utile al loro sviluppo" - concludono