Siracusa, il comitato Scuole sicure: nessuna risposta dal Comune su consiglio aperto per edilizia scolastica

Nessuna risposta alla richiesta di una seduta aperta di Consiglio comunale aperta per parlare di sicurezza a scuola. A dirlo è il Comitato Scuole Sicure di Siracusa che, si riferisce al Presidente del Consiglio comunale, Moena Scala, e chiede il motivo per cui "a distanza di diverse settimane, non ha risposto ad una nostra richiesta ufficiale di dibattito pubblico in Consiglio comunale aperto, avente per oggetto l’edilizia scolastica".

Anche il confronto da noi richiesto – incalza il Comitato- vorremmo fosse affrontato in maniera del tutto apartitica e nell’esclusivo interesse della città, passando attraverso l’analisi della situazione delle problematiche strutturali e tecnologiche del patrimonio scolastico e della mancanza cronica di progettualità dell’Amministrazione che il presidente rappresenta”.