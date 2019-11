Borgo dei Borghi e Palazzolo, Schifani presenta interrogazione parlamentare

Non si placano le polemiche attorno al secondo posto conquistato da Palazzolo Acreide, il concorso televisivo Borgo dei Borghi, dopo la piccola Bobbio.

La questione, infatti, arriva a Roma, perchè "non riguarda solo l’esito della competizione tra i borghi italiani ma coinvolge la trasparenza e l'imparzialità del servizio pubblico nonchè le modalità con cui la Rai valuta le partecipazioni ai suoi programmi" - dice il senatore di Forza Italia Renato Schifani, componente della commissione di Vigilanza Rai, che sul tema ha inviato una lettera ai vertici Rai e ha depositato un’interrogazione parlamentare.

"La questione, come noto, parla di inaccettabili e reiterati attacchi mossi dal professor Philippe Daverio alla Sicilia e ai siciliani, nonché di dubbi sull'esito del concorso che, in base al voto della giuria presieduta da Daverio, ha visto prevalere il borgo di Bobbio, di cui lo stesso Daverio è poi risultato cittadino onorario, sul borgo siciliano di Palazzolo Acreide che era stato invece premiato dal televoto", aggiunge.