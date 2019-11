Caro voli da e per la Sicilia, Cannata: "Sottoporre il caso al Parlamento europeo"

Portare all'attenzione del Parlamento europeo il caso del caro-voli da e per la Sicilia. Questo l'obiettivo dell'on. Rossana Cannata, componente della commissione regionale Unione Europea.

“In sinergia e con il supporto del parlamentare europeo Raffaele Stancanelli - dichiara - ci si confronterà presto anche con la Commissione regionale Ue per rendere più forte e diretta la rete Sicilia-Europa”.

Insieme ai deputati regionali di Fratelli d’Italia, Antonio Catalfamo (capogruppo), Elvira Amata, Gaetano Galvagno, la Cannata spiega: "Abbiamo presentato recentemente un emendamento a prima firma dell’on. Galvagno prevedendo 1 milione di euro da destinare ad un fondo di sostegno a beneficio degli studenti pendolari che rientrano in Sicilia utilizzando i voli aerei nazionali. La nostra proposta, che è stata congelata nel collegato a causa dei problemi finanziari a cui è esposta la Regione e in attesa del controllo di parificazione della Corte dei Conti, ha però già avuto il via libera da parte delle commissioni e del governo regionale, può dunque essere recuperata nella prossima sessione di bilancio. Ciò costituirebbe nient’altro che la garanzia di un diritto a beneficio di tanti siciliani e risolverebbe in gran parte il problema sollevato del rincaro dei biglietti aerei. L'istituzione del fondo è una prima risposta che vogliamo dare ai siciliani fintanto che non si risolverà il problema della continuità territoriale e lo stato di insularità."