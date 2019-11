Augusta, una delegazione di Unioports Maritime Cluster incontra il nuovo comandante del Porto

Il nuovo comandante del Porto di Augusta, il Capitano di Vascello Antonio Catino, ha incontrato una delegazione di Unioports Maritime Cluster, composta dal presidente dei Uniports Maritime Cluster Davide Fazio e dal Segretario della stessa organizzazione Tania Patania.

Tanti i temi affrontati dalle parti, tra cui la situazione commerciale della struttura portuale, in un clima di apertura e collaborazione reciproca.

"Per quanto riguarda i temi sul tappeto e le problematiche del porto di Augusta - spiega Uniports - il comandante Catino ha dimostrato di avere già approfondito diversi temi. L’alto ufficiale ha confermato che il progetto per le bonifiche ed il dragaggio dei fondali del porto è all’attenzione e all’ordine del giorno dagli enti competenti ed in particolare della Regione".