Siracusa, l’Ipogeo di Piazza Duomo riapre venerdì: chiuso da 1 anno

Dopo lavori di manutenzione riapre venerdì 8 novembre l’Ipogeo di Piazza Duomo, utilizzato durante la II Guerra mondiale dalla popolazione come rifugio durante i bombardamenti.

I dettagli che hanno portato alla riapertura del sito, in consegna alla Soprintendenza dall’Agenzia del Demanio, saranno illustrati dalla Soprintendente in sede di conferenza stampa

Il sito, con ingressi da Piazza Duomo e dal Foro Italico, è visitabile temporaneamente e sino a nuove disposizioni ogni venerdì e sabato dalle ore 8:30 alle 13:30.