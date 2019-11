Il ministro dell'Ambiente Costa in visita a Priolo Gargallo

Sarà in visita a Priolo, lunedì, il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa.

"Un gesto di attenzione da parte del governo nazionale e un segnale concreto per la tutela e la rinascita di questi territori. - commenta Giorgio Pasqua, deputato regionale del Movimento 5 Stelle- Sappiamo infatti che il ministro porterà preziose novità per quanto riguarda il Sin (Sito di interesse nazionale), prospettando interventi sia nel campo delle bonifiche che della qualità dell’aria”.

"Lavoro costante a Roma, in sinergia con i portavoce M5S del territorio, per assumere decisioni strategiche in favore dell’area del Siracusano, penalizzata da decenni di inquinamento e sofferenza. Oggi - dice il deputato regionale Stefano Zito - siamo di fronte a un’inversione di tendenza e il ministro Costa ne è artefice”.