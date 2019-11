Siracusa, trovati in possesso di hashish: denunciati tre minori

Si sono mostrati nervosi al controllo degli Agenti della Polizia di Stato, ed inoltre, avrebbero gettato per terra un involucro.

Da qui sono partite le indagini della Polizia che, durante un controllo del territorio in via Estonia, hanno denunciato tre minori, due di 16 anni ed uno di 17, per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto riportato dagli inquirenti, infatti, l'involucro, che in due avrebbero tentato di eliminare, conteneva 9 dosi di hashish. Il terzo del gruppo, invece, ha consegnato spontaneamente un involucro contenente altra droga della stessa qualità. Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a fare piena luce sull’attività illecita svolta dai tre ragazzi e sulle fonti di approvvigionamento dello stupefacente.